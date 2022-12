"L’auto è distrutta Adesso chi paga?"

La sua è una delle due auto su cui è caduto il pino secolare crollato in via Ascoli Piceno e fino a ieri mattina non sapeva chi avrebbe provveduto a pagargli i danni. "La mia Ford Focus è da buttare via – ha spiegato Marco Boccatonda, residente al civico 179, nella palazzina davanti all’albero caduto – ha il tettino sfondato. Già c’è lo scaricabarile su chi dovrà risarcire". Boccatonda era a casa con la famiglia lunedì sera, stavano cenando. "Ho sentito un boato e il palazzo ha tremato – ha detto Boccatonda – subito ho pensato che poteva essere il terremoto anche se non c’era stata una scossa. Erano le 20.45, mi sono affacciato dalla finestra e ho visto le fronde dell’albero davanti. Era crollato. Ho guardato subito la mia auto, l’avevo parcheggiata dall’altra parte della strada, era schiacciata. Sono sceso di sotto, davanti al mio portone c’era un signore che si era fermato, mi ha detto che aveva sentito degli scricchiolii e poi è venuta giù la pianta. Lui si è arrestato in tempo. Pochi secondi prima era passata una vettura e aveva raggiunto il semaforo quando il pino è caduto giù tutto. Queste due persone sono due miracolate".

Il residente, dopo aver raggiunto la strada, si è preoccupato di vedere che non ci fossero persone coinvolte poi si è disperato per la sua auto. Un ramo del pino secolare è piombato a metà del tettino piegandolo sulla parte delle giunture in ferro e sfondandolo. Anche le portiere della parte posteriore della Ford si sono accartocciate. In frantumi i vetri dei finestrini.

ma. ver.