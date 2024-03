L’auto era sequestrata. Fermato, tenta la fuga

Quando è stato fermato al posto di blocco si è appreso come il suo veicolo fosse sotto sequestro, ma evidentemente circolava lo stesso. Non pago, dunque, ha tentato (invano) di darsi alla fuga ed è stato prontamente raggiunto: mezzo confiscato, patente ritirata per la revoca.

È una delle operazioni effettuate ieri mattina dalla Polizia locale di Falconara, durante i controlli del territorio.

Il comandante Luciano Loccioni ha schierato quattro pattuglie con sette agenti e due ufficiali nelle zone nevralgiche del centro, come la stazione, e agli ingressi della città, Palombina Vecchia, Villanova e la Strada Statale 16.

Neanche a dirlo sono emerse una sfilza di irregolarità. Oltre all’uomo che ha provato a scappare, sono stati multati quattro automobilisti per essere stati sorpresi alla guida senza le cinture di sicurezza e addirittura otto per la mancata revisione. E ancora, tre per la patente scaduta (poi ritirata) e un’altra persona che guidava con l’automobile sottoposta a fermo, dunque sequestrata. Tra i casi più curiosi, anche un giovane alla guida con il foglio rosa ma senza l’accompagnatore. Inoltre, quel veicolo era sprovvisto dell’Rca e della revisione. Quindi è stato individuato un soggetto alla guida di un veicolo posto a fermo fiscale e persino un veicolo che era stato intestato in maniera fittizia ad un prestanome. All’altezza della raffineria Api, infine, gli agenti hanno sanzionato due conducenti per essersi resi protagonisti di sorpassi imprudenti e pericolosi. I controlli della Polizia locale vengono effettuati ordinariamente e tutti i giorni, weekend compresi. Anche in quest’ultima settimana si contano almeno una decina di veicoli fermati senza revisione (115 dal primo gennaio) e altrettanti senza assicurazione (50 da inizio anno). Beccati poi due conducenti privi di patente, entrambi denunciati per la recidività (sei in totale in tre mesi).