L’auto sbanda e si ribalta fuori strada

Pauroso fuoristrada sulla curva maledetta: l’auto finisce nell’erba, rotola e resta in bilico su una fiancata. Lo schianto ieri mattina attorno alle 8, in via Paradiso nella curva che, salendo dalla città, precede il distributore di carburanti. Il conducente dell’utilitaria era sotto choc ma praticamente illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievo del caso. Limitati i disagi alla circolazione i quali si sono concentrati durante i rilievi e la rimozione della vettura incidentata. Al vaglio le cause dello schianto che fortunatamente non ha coinvolto altri automobilisti né pedoni. Un ruolo potrebbe averlo giocato l’asfalto reso viscido dalla pioggia. Il fuoristrada mattutino ha fatto tornare alla ribalta la pericolosità di quel tratto dove i residenti hanno più volte chiesto interventi di manutenzione e messa in sicurezza della sede stradale. Non sono mancate nemmeno le richieste di risarcimento danni da parte di automobilisti coinvolti in incidenti in questo tratto. La richiesta è di posizionare anche rallentatori di velocità visto che questa zona è molto frequentata da ciclisti e podisti costretti a correre o camminare sul ciglio della strada.

Sa.fe.