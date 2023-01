"L’autografo di Pelé? Arrivò in cartolina"

di Amedeo Pisciolini

"Non dormii tutta la notte, tanta era l’emozione di poter vedere giocare dal vivo il mitico Pelè". A ricordare l’episodio è il pesarese Gabriele Ceccolini, classe 1946, giocatore anche in serie A (nel Cagliari) e timbrando due partite nel Mitropa Cup, contro la Dinano Mosca e Lo Spartak di Mosca e spesso tredicesimo in campionato, anche perché titolari c’era il duo Riva e Boninsegna. In una partita in particolare (era la vigilia dell’Epifania del ’69) si mise in luce, si giocava per la Coppa Italia: Cagliari- Spartak Mosca, i tiri a rete di Ceccolini esaltarono le doti di un portiere entrato nella leggenda del calcio mondiale: Lev Yashin. Ma ritorniamo alla storia della partita di O Rei, Pelé, pseudonimo di Edson Arantes do Nascimento, di cui in questi giorni si è tenuto il funerale.

"Era il 1963 - racconta Ceccolini - i giornali annunciarono che a Riccione si sarebbe giocata un’amichevole tra il Santos, dove giocava il mio mito e una rappresentativa di calciatori di serie A. Pensai subito di andare a vederla, dopo una notte insonne alla mattina presto presi il treno per Riccione, avevo 17 anni ed ero ancora senza patente, come calciatore militavo nelle giovanili della Vis Pesaro e Gasperotto era il mio allenatore. L’amichevole tra Santos e la Rappresentativa dei professionisti italiani rientrava nel quadro delle manifestazioni inaugurali del nuovo stadio e fu possibile in quanto il vice Presidente del Santos passava l’estate nella spiaggia di Riccione, che ancora oggi viene ricordata con il nome di Brasilia".

"La squadra che si oppose al Santos – prosegue Ceccolini – era una formazione imbottita di giocatori di serie A di allora, tra i quali figurava Santarini di Rimini, che giocava nella Roma". "Andai in tribuna già qualche ora prima dell’inizio della gara, stavo per coronare il mio sogno: vedere ‘O Rei’ dal vivo, ma il Santos in quel periodo era imbottito anche di altri campioni- continua ancora nel racconto Ceccolini - Pelè aveva un tecnica sopraffina, entusiasmava i tifosi, ogni volta che toccava palla era un’ovazione, quello che mi è rimasto più impresso è stato un suo tiro da trenta metri stampatosi sul palo della porta, una potenza inaudita. Una partita che rimarrà per sempre nella mia mente".

L’unico rammarico era stato in effetti soltanto quello di non essere riuscito ad avere l’autografo del suo idolo. Ci pensò però a rimediare un suo compagno di gioco.

"Il mio carissimo amico e compagno di squadra del Cagliari Nenè (era la stagione 1968-69) – spiega infatti Ceccolini – al ritorno da un viaggio in Brasile per le festività di Natale del 1968, mi fece un grande regalo: mi portò la cartolina ufficiale del Santos con l’autografo di Pele’, e quella cartolina e quella firma li conservo tra i ricordi più belli".

E’ questo è il calcio, quello delle emozioni e di storie, di incontri e di ricordi, come il sogno realizzato di aver visto giocare O Rei e di aver avuto una cartolina firmata da lui".

