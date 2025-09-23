L’autopsia conferma i colpi in testa. L’arma del delitto forse una mazzetta

L’autopsia sul corpo di Ettore Alex Sorrentino avrebbe confermato l’uccisione per dei colpi inferti con violenza alla testa. Da capire, invece, se tra lui e l’assassino ci sia stata prima una colluttazione. Sono stati repertati tessuti e liquidi a caccia di prove. Ieri pomeriggio l’autopsia nell’istituto di medicina legale dell’ospedale di Torrette.

L’arma del delitto potrebbe essere la mazzetta da muratore trovata dai carabinieri nel garage di via Altotting accanto al cadavere. La compatibilità dovrà essere valutata in seguito, insieme a quella di altri attrezzi che sono stati passati al luminol. Sorrentino è stato praticamente massacrato di fendenti inferti con veemenza dal suo assassino in particolar modo sulla parte sinistra del cranio.

Secondo le prime investigazioni il decesso risalirebbe a quattro giorni prima e questo elemento sarebbe compatibile con il cattivo odore che la proprietaria del box garage, ovvero la compagna di Matteo Borrelli, ha avvertito quando ha aperto la porta, sulla quale non c’era segni di effrazione. Qui ovviamente sorge il primo grande dubbio: anche ammesso che Sorrentino sia stato colpito a morte tra l’androne e il box, è verosimile che l’assassino abbia deciso di lasciare il corpo là dentro tutto quel tempo? Anche ammettendo che l’assassinio non sia avvenuto quattro giorni prima ma la sera precedente (per ipotesi) sarebbe stato ugualmente un grosso rischio. Così come lo sarebbe stato uccidere una persona in un altro luogo e poi trasportarlo proprio in quel garage. Domande a cui i carabinieri devono dare risposte se vogliono far incastrare tutti i pezzi del puzzle.

E’ evidente che ci sono delle circostanze che portano a pensare che quel giorno Borrelli fosse presente in via Altotting, nel palazzo in cui abitava. Ed è anche evidente che gli investigatori abbiano in mano elementi che portino a pensare che Sorrentino e Borrelli avessero un appuntamento per discutere di affari. Quali affari? Soldi e droga, ipotizzano i carabinieri. Nell’appartamento di via Altotting, che resta sotto sequestro, non sono stati trovati stupefacenti né tracce di altro di sospetto. Il sopralluogo che i Ris avrebbero dovuto effettuare ieri nel garage è stato rinviato. Le attenzioni si sono particolarmente concentrate sull’auto di Sorrentino: è stato ucciso lì dentro?