L’autorità portuale vuole la penisola. Del Molo Clementino non c’è traccia

Ci sono anche gli studi di approfondimento e lo sviluppo progettuale della ‘Penisola’ nel bilancio di previsione 2024 dell’Autorità di Sistema del Medio Adriatico, approvato venerdì con il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti e dell’organismo di partenariato della risorsa mare. Sono oltre 125 milioni dedicati agli investimenti per le opere portuali nei sette scali che compongono l’Adsp, con una programmazione nell’arco triennale di 767 milioni di euro. I conti dell’Authority sono in ordine, anzi c’è un buon margine per investire in altre opere essenziali, specie per il porto di Ancona, quello principale. Nell’elenco degli interventi figura, seppur in fase ancora embrionale, la famosa ‘Penisola’, opera inserita con aspetto prioritario anche dalla politica regionale e nazionale, mentre non c’è traccia del Molo Clementino, al centro di una querelle politico-istituzionale cittadina. Subito spiegato l’arcano, al netto che l’opera alla fine sembra destinata a essere fatta. Prima di poter inserire in via preliminare la banchina grandi navi nel piano triennale delle opere bisogna attendere il via libera definitivo del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. Domani scadono i termini dell’adozione del Dpss (Il documento di programmazione strategica dell’ente) e dopo una serie di passaggi entro la fine del 2023 il testo arriverà sui tavoli ministeriali. Impossibile stabilire i tempi della risposta definitiva da Roma. L’obiettivo e al tempo stesso la speranza dell’Ap dorica è di poter inserire il progetto del Molo Clementino con capitolo di spesa a partire dal 2025. Il programma delle opere pubbliche per il 2024 prevede, fra gli interventi prioritari, nel porto di Ancona l’adeguamento strutturale della banchina 23, con un investimento di 17 milioni, l’escavo per l’adeguamento a -14 metri dei fondali antistanti il primo tratto della banchina rettilinea (4,5 milioni di euro), l’approfondimento dei fondali della banchina 26 e delle altre banchine commerciali (12), l’ammodernamento delle gru della banchina 25 (1,6). Per la cantieristica, a seguito dell’accordo con Fincantieri, è previsto il completamento della progettazione per la seconda banchina di allestimento e il relativo bando di gara (14,4). Nello scalo dorico, inoltre, si lavorerà per il completamento delle opere previste nel Piano regolatore portuale, propedeutiche alla realizzazione della penisola, con il riempimento della vasca di colmata e la banchina di riva.