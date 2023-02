Lavatrice lasciata sulla pista ciclabile

E’ stato segnalato ai vigili l’ennesimo rifiuto ingombrante scaricato nei pressi della pista ciclabile di Campocavallo di Osimo. Stavolta si tratta di una lavatrice depositata sulla sponda sinistra del fiume Musone in prossimità del ponte di via Settefinestre, vicino ai laghi. Nonostante esistano due centri ambientali situati sia in territorio osimano che a Castelfidardo proprio lì vicino, l’autore ha pensato di lasciarla lì, probabilmente agendo di sera, lontano da occhi indiscreti. In un attimo è scattata l’indignazione dei frequentatori e del comitato "Amici della pista ciclabile" che se ne prende quotidianamente cura. Un rifiuto ingombrante che va a sommarsi a quelli che il fiume ogni tanto porta a galla, tra tutti copertoni delle auto. Colui che ha compiuto quel gesto potrebbe essere stato inquadrato dalle telecamere di videosorveglianza. Già dal periodo pre pandemico infatti il Comune era corso ai ripari dal punto di vista della sicurezza per quanto riguarda i furti nelle auto parcheggiate. Il comitato poi ha evidenziato la necessità della pulizia delle arcate del ponte.