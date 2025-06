L’Avis ha festeggiato i 50 anni di attività

Cinquant’anni di impegno, altruismo e dedizione sono un traguardo straordinario che racconta la storia di tante donne e uomini che, in silenzio e con costanza, hanno scelto di donare una parte di sé per salvare la vita degli altri. Un gesto semplice ma di un valore inestimabile. La celebrazione è stata grande per il 50esimo anniversario dell’Avis di Cerreto d’Esi. "Desidero esprimere un sentito grazie – dice il sindaco David Grillini -. Uno speciale va al presidente Franco Pataracchia e a tutto il direttivo per l’organizzazione impeccabile e per il lavoro che svolgono quotidianamente con passione e responsabilità. La vostra dedizione è il motore di questa importante realtà. Ringrazio l’ex presidente Giuliano Furbetta con il quale ho avuto il piacere di collaborare per 4 anni, durante i quali è riuscito a traghettare l’Avis all’interno del nostro tessuto sociale in modo concreto e consolidato. Ringrazio anche la banda che con le sue note ha reso ancora più emozionante e partecipata questa celebrazione. Grazie a tutti i volontari, ai donatori, ai presenti".