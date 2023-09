L'Avis Moie compie 74 anni, oggi la festa con la consegna delle benemerenze

Maiolati Spontini (Ancona), 23 settembre 2023 - L’Avis Moie festeggia il 74esimo anno dalla fondazione con la “Festa del Donatore”. L’appuntamento, rivolto a tutta la cittadinanza è per domani. «La giornata di festa, ritorna al consueto appuntamento – afferma Simonetta Scortichini, presidente Avis Moie –. Sarà l’occasione per fare il punto sui progetti portati avanti in cui protagonisti accanto ai donatori sono anche i piccoli studenti del territorio di competenza Avis Moie, che ha come delegazione Pianello Vallesina: Castelbellino, Castelplanio, Maiolati Spontini, Monte Roberto e Rosora». Presenti alla Giornata istituzioni e referenti Avis provinciale e regionale. Il programma della giornata prevede: alle 8 ritrovo alla sede Avis di Via Cavour 3; alle 8.30 Santa Messa all’Abbazia Santa Maria; alle 9.30 corteo con partenza dalla sede Avis con commemorazione al Monumento ai Caduti, a seguire sfilata per le vie cittadine per raggiungere il Monumento al Donatore. Alle 10.30 la cerimonia di consegna delle benemerenze ai donatori, con interventi delle autorità, alla Biblioteca La Fornace. La festa si concluderà con il pranzo sociale alle 13 al ristorante “Jolanda”. I festeggiamenti del 74esimo hanno il patrocinio gratuito del Comuni dei cinque comuni rappresentano il territorio in cui opera Avis Moie.