L’Avis: "Sangue e plasma, qui mancano i tecnici"

"L’officina regionale per la lavorazione di tutto il sangue e plasma proveniente dai Centri Trasfusionali della regione è in gravi difficoltà". A lanciare l’allarme è il presidente dell’Avis Marche, Daniele Ragnetti. Mancano i tecnici, per la precisione mancano 3 unità per ricomporre la pianta organica attivata due anni fa, quando il progetto dell’officina unica in regione è partito. Assunzioni quanto mai necessarie per continuare un servizio vitale: "La lavorazione e la gestione di tutto il sangue e plasma raccolti sono fortemente rallentate – aggiunge il dottor Ragnetti – È urgente dare una soluzione al problema per evitare di ridurre pesantemente la raccolta e non andare incontro a carenze di sangue e di medicinali plasma-derivati oggi sempre più necessari per la cura e la vita di tante persone. L’attuale immobilismo degli organi decisori e organizzativi è allo stato delle cose disarmante di fronte ad una situazione i cui effetti dannosi potrebbero essere devastanti con il passare del tempo. E di tempo ormai non ce n’è più abbastanza, bisogna fare in fretta".

Ogni volta che si verificano assenze forzate dal servizio, per malattie e via discorrendo, il servizio va in pesante sofferenza. Rallentare o fermare l’officina potrebbe avere conseguenze molto gravi. Nel giro di due anni la pianta organica è stata ridotta e per tornare alla dotazione iniziale è necessario assumere altri tre tecnici.

L’officina si trova all’interno dell’ospedale regionale di Torrette, ma è chiaro che la competenza in materia di adeguamenti di personale passi anche per le limitazioni legati ai tetti di spesa imposti dai bilanci, quello della Regione in primis.