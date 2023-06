Lavora all’agenzia delle Entrate

Laureato in Giurisprudenza a Macerata, un diploma di ragioniere e perito commerciale. Impiegato esattoriale terza area professionale presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale Marche. Una lunga esperienza politica alle spalle. Tre esperienze di fila da consigliere di circoscrizione (dal 1992 in avanti), tre da consigliere comunale (dal 2001 in poi), consigliere regionale dal 2010 al 2015. Nel 2001 è stato consigliere per le problematiche agricole delle Marche del ministro Giovanni Alemanno. Nel 2023 membro del Cda dell’Ancona International Airport.