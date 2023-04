Lavorano sul tetto e scoppia incendio

Stanno lavorando alla ristrutturazione del tetto in legno ventilato quando, improvvisamente, attorno alle 21, vedono divampare le fiamme. È accaduto mercoledì sera in via Santa Croce dove il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino, ha evitato che l’incendio si propagasse alla palazzina di tre piani con sei appartamenti. Secondo una prima ricostruzione si stavano effettuando alcuni interventi di ristrutturazione della guaina di impermeabilizzazione della copertura. Ma una scintilla avrebbe innescato un principio di incendio che ha interessato una superficie di circa 20 metri quadrati. Grazie alla prontezza di spirito dei condomini, sono stati allertati i vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano che con due autobotti e l’ausilio dell’autoscala arrivata dalla centrale di Ancona in poco tempo hanno domato le fiamme e messo in sicurezza lo stabile. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito né intossicato. Lo stabile è stato valutato come agibile e nessuna delle famiglie qui residenti è stata evacuata. Dunque solo tanto spavento e qualche danno, non ingente.