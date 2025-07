Lavoratori clandestini: chiuso autolavaggio

L’attività di controllo del territorio della polizia locale di Falconara prosegue serrata e non si limita alle verifiche su strada. Anche le attività economiche finiscono nel mirino come nel caso dell’ultima operazione portata a termine.

A finire nel mirino un noto autolavaggio di Castelferretti. L’attività è stata chiusa in queste ore dopo alcune verifiche che erano state portate a termine un paio di settimane fa.

I controlli della polizia locale avevano portato alla luce la presenza di lavoratori in nero nell’autolavaggio. Non solo, era presente anche un giovane che risultava clandestino sul territorio nazionale.

Proprio in seguito a questa scoperta, avallata dai controlli dell’ispettorato del lavoro, si era arrivati alla sospensione dell’attività. Ma evidentemente il provvedimento non era servito a molto. Tre giorni fa, infatti, l’autolavaggio è stato messo sotto sequestro perché continuava a essere aperto. Come se nulla fosse accaduto due settimane prima, l’imprenditore aveva proseguito nel lavaggio delle auto nonostante la sospensione che era stata prevista in attesa di una messa in regola.

A questo punto non è restato altro da fare se non denunciare il titolare sia per assunzione di stranieri irregolari che per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. A questo si è aggiunta, ovviamente, l’inottemperanza alla disposizione che era stata prevista dell’ispettorato del lavoro.

L’ennesima operazione portata avanti dalla polizia locale, insieme alle altre forze dell’ordine e ai vari ispettorati, a testimonianza dello sforzo compiuto sul fronte della sicurezza e della legalità.