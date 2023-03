Lavoratori della giustizia: immobilismo nel settore

Sit-in dei lavoratori della giustizia ieri davanti al tribunale. A organizzarlo, le segreterie di Cgil Cisl e Uil per rimarcare l’immobilismo in cui è piombato il ministero rispetto alle legittime rivendicazioni del personale, stremato da oltre un decennio di mancato turn over, con salari che non stanno al passo di un inflazione in doppia cifra. Per i sindacati, è necessario dar corso al pagamento del salario accessorio relativo agli anni 2019, 20 e 21 e aprire tavoli negoziali per le annualità più recenti.