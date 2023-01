Lavoratori Ducops in sciopero: "Paghe più eque"

"Abbiamo contratti a 20, 30 ore settimanali con paghe che vanno dai 700 ai 1.100 euro e spesso dobbiamo fare gli straordinari in orario notturno". Così le lavoratrici della Ducops service di Gualdo Tadino ieri in sciopero davanti ai cancelli della Farmacentro in via di Vittorio. "Stessi diritti per chi lavora in appalto. Paghe più eque" ‘gridavano’ alcuni striscioni ieri mattina. "La protesta è volta a chiedere condizioni migliori rispetto a quelle attuali – spiega Raffaella Angalone, Filcam Cgil Ancona – perché una trentina di lavoratori, in gran parte donne della Ducops sono soggetti a condizioni differenti in quanto a loro viene applicato un contratto peggiorativo rispetto a quello applicato ai lavoratori dell’azienda committente, con uno stipendio inferiore sino a 400 euro al mese. Aspettiamo un confronto con l’azienda e se non ci saranno passi in avanti verso i lavoratori continueremo con le azioni di mobilitazione". Sono 25 i lavoratori a tempo indeterminato e 5 quelli a termine, con un forte turn over. La maggior parte sono donne con contratti part time a 20-30 settimanali e svolgono attività di magazzinaggio e stoccaggio: portano anche muletti e carrelli.

Sara Ferreri