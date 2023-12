Lavoratori in nero, rischia la chiusura

Lavoratori in nero nel suo negozio, commerciante rischia di perdere l’attività. Il personale senza un contratto di assunzione è stato trovato durante il servizio "Alto Impatto", effettuato giovedì della scorsa settimana da parte della questura. Sono stati diversi e numerosi i controlli effettuati e per i quali gli agenti hanno continuato nei giorni seguenti con ulteriori accertamenti. Un esercizio commerciale che si trova in piazza Rosselli aveva alcuni lavoratori in nero di cui uno senza il permesso di soggiorno. Il titolare è stato denunciato. Oltre ad una maxi sanzione a cui andrà incontro potrebbe subire, dall’Ispettorato del lavoro di Ancona, la sospensione dell’attività. Sono in corso ulteriori accertamenti su questo profilo.