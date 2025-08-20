Lavoratori irregolari: chiuso il ristorante

La Polizia chiude l’Acquapazza per irregolarità amministrative, l’avviso per i clienti passa dal profilo Instagram del locale: ‘Chiusura temporanea per motivi amministrativi. Il nostro locale rimarrà chiuso per un breve periodo, vi aggiorneremo al più presto sulla riapertura. Grazie per la comprensione’.

Con un post e una storia sul profilo Instagram del ristorante Acquapazza, i gestori comunicato la chiusura temporanea dell’attività. Il Questore Cesare Capocasa, in linea con le determinazioni assunte in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento tenutasi in Prefettura, ha disposto l’intensificazione dei controlli amministrativi controlli sugli esercizi pubblici in ambito provinciale, volti a verificare la regolarità delle attività e il rispetto delle normative vigenti.

Nel corso di un recente controllo, effettuato dai poliziotti della Questura di Ancona presso un ristorante situato sul lungomare di Senigallia, sono emerse diverse irregolarità dal punto di vista amministrativo.

In particolare, i poliziotti hanno accertato la presenza di quattro lavoratori irregolari, impiegati con abiti di lavoro sia in cucina che in sala, dove vi erano più di cento clienti intenti a consumare la cena. Gli agenti hanno rilevato anche l’assenza della prescritta esposizione della Scia/licenza di somministrazione all’interno del locale, nonché l’omessa l’affissione all’ingresso del locale della cartellonistica relativa agli orari di apertura e chiusura dell’esercizio commerciale. Inoltre, al momento dell’accesso all’interno del ristorante i poliziotti in borghese sono stati bloccati all’ingresso da due addetti alla sicurezza.

Entrambi, da un successivo controllo, sono risultati sprovvisti del titolo autorizzatorio necessario allo svolgimento di tale mansione, tanto è bastato a far scattare la sanzione.

A seguito delle violazioni, il Questore per la durata di 7 giorni, ha disposto la sospensione dell’attività del pubblico esercizio, con contestuale sospensione dell’efficacia della Scia di somministrazione di alimenti e bevande.

"Ribadisco l’impegno della Questura di Ancona nel garantire il rispetto delle normative e la sicurezza dei cittadini, che proseguirà attraverso controlli regolari e mirati sugli esercizi pubblici e privati presenti su tutto il territorio" le parole del Questore Capocasa.