Lavoratori Sottopagati, "Per Vivere Taglio Anche la Pancia" - Storia di Bouabid Melgou

"Per riuscire a vivere cosa taglio? Anche la pancia". A parlare è Bouabid Melgou saldatore alla Cab plus da 12 anni per uno stipendio di 1.500 euro scarsi comprensivi di straordinari. "Si tratta di un lavoro pesante – spiega – chiedono un aumento di produzione ma la paga è sempre allo stesso punto, siamo inquadrati sempre come operai semplici. Cresce solo l’azienda, gli operai sono sotto i loro piedi. Nessuno di noi finisce il mese. Ho una famiglia formata da 5 persone e lavoro solo io. Vivo solo per lavorare perché non posso nemmeno andare una volta al ristorante, eppure abbiamo un mestiere nelle mani: siamo saldatori. Sono costretto a tagliare tante cose per la mia famiglia. Mia moglie cerca di comprare in un market dove i prodotti costano poco perché oggi un chilo di farina costa 1,50 euro, l’olio 2,50 euro quando l’anno scorso era a uno. Ho fatto un calcolo e dallo scorso anno spendo 350 euro in più solo per mangiare. Tutto è aumentato tranne il nostro stipendio. C’è gente che lavora qui da quattro anni, sempre con l’agenzia interinale – conclude amareggiato Bouabid Melgou – Noi combattiamo anche per questo, per livelli contrattuali adeguati a per i buoni pasto".