"Lavorazione del sangue, seguiamo il caso"

Officina per la lavorazione del sangue e del plasma a Torrette, dall’allarme dell’Avis alle soluzioni in campo. La struttura si trova all’interno dell’ospedale regionale di Torrette, anche se la competenza è legata al Dirmt, il Dipartimento interaziendale di medicina trasfusionale, a carico dell’azienda ospedaliera. Per questo motivo abbiamo chiesto lumi sulla situazione del servizio al Direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria delle Marche, Armando Gozzini: "La questione ci è nota, gli incontri tra le parti, compreso il presidente dell’Avis Ragnetti, non sono mancati nelle scorse settimane – spiega Gozzini –. Detto questo è necessario specificare bene un concetto: non esiste alcun allarme sulla lavorazione del sangue e dei derivati del plasma nell’officina di Torrette e dunque per le Marche, me lo ha garantito il direttore dell’hub trasfusionale di Torrette, il dottor Mauro Montanari. La raccolta del sangue è operativa e sufficiente, al punto da non rendere necessario raccoglierne dell’altro se non serve. Sulla questione della pianta organica l’Avis ha ragione, ci sono delle carenze che però stiamo coprendo. Alle 7 unità, confermo su 10, previste ne abbiamo intanto aggiunta una, mentre per il resto abbiamo chiesto e ottenuto il supporto dell’Ast 2 in materia di copertura del servizio in caso di difficoltà".

L’Avis, per bocca del suo presidente regionale, si dice molto preoccupata, Gozzini stempera gli animi: "In futuro vedremo se sarà possibile integrare quelle risorse di personale mancanti in maniera strutturale, ma ripeto, è bene ribadire che non esiste alcun allarme sulla raccolta, meglio sulla lavorazione di sangue e plasma. Non vorrei uscisse un messaggio discordante. Comprendo le ragioni dell’Avis, ma io preferisco il confronto fuori dai riflettori".