"Lavoreremo ancora per aiutare le famiglie"

Un bilancio dei primi sei mesi di mandato, ma soprattutto una prospettiva sugli importanti lavori pubblici e progetti del 2023: Amazon, Ponte San Carlo da riscostruire e cavalcavia di viale della Vittoria il cui cantiere è partito ma "cambia l’iter per via di alcuni aspetti emersi dalle prime demolizioni e la necessità di concordare ogni cambiamento con la Soprintendenza". Il sindaco Fiordelmondo e i suoi assessori (alcuni assenti per motivi di salute e lavoro) nel concludere l’anno fanno il punto. Prima di tutto Amazon che, precisa il primo cittadino "è arrivato perchè tutta la filiera istituzionale si è riannodata a favore del progetto e anche perchè chi si è insediato a luglio, al contrario di tante cose che erano state dette, ha dato corso a tutto ciò che occorreva affinchè la concretizzazione della questione potesse aver luogo". Poi le opere pubbliche, coi più delicati fra i cantieri in corso e da avviare "Per il ponte San Carlo – rimarca l’assessore ai Lavori pubblici Valeria Melappioni – sono confermate le tempistiche previste, fra gennaio e febbraio verrà effettuato il questionario fra i residenti a Minonna per approfondire la conoscenza delle loro esigenze". Il guado sul fiume Esino tanto atteso dai residenti? "L’ipotesi è al vaglio – spiega Melappioni – sono in corso le interlocuzioni con la Regione per valutarne la fattibilità dal punto di vista della sicurezza". Poi sul cavalcavia del viale della Vittoria: "Almeno fino a metà gennaio la situazione del cantiere rimarrà quella attuale, con accesso pedonale dalle due scale e passaggio consentito alle auto. Dopo le prime demolizioni sono emersi alcuni aspetti diversi ed è in corso l’interlocuzione con la Soprintendenza. Nella seconda fase sarà necessario anche interrompere il passaggio alle auto sotto il cavalcavia". Su Amazon Fiordelmondo aggiunge: "Qui parte un percorso complesso da gestire anche insieme agli altri sindaci del territorio. Li inviterò alla prossima riunione perché insieme c’è da lavorare anche su servizi e turismo". Il vicesindaco Samuele Animali rimarca: "Siamo riusciti a fare cose ragionevoli come destinare 500mila euro disponibili allo sconto della Tari per i cittadini e molto sarà ancora da fare per aiutare le famiglie ma sarà necessario un ristoro dallo Stato. Abbiamo poi destinato la casetta del parco del Vallato dove ci sono problemi di sicurezza all’Asp per una funzione sociale". La neo assessora Loretta Fabrizi punta su una "partecipazione e compartecipazione dei cittadini da ricostruire e a cui ridare impulso, una partecipazione che nel tempo si è un po’ persa".

Sara Ferreri