Lavori a ostacoli nelle scuole: "Problemi di progettazione"

Lavori interrotti all’asilo Agrodolce di Collemarino: "Il cantiere è stato riallestito di nuovo a fine anno e adesso dovrebbe essere ripartito" rassicura l’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini rispondendo all’interrogazione del consigliere Dem Angelo Tomassetti che però precisa: "Guardi assessore, io abito a pochi metri da quel sito e le posso assicurare che i lavori non sono ancora ripartiti".

Al netto di questo aspetto, alla luce di un problema di progettazione, l’assessore Tombolini punta il dito su un altro aspetto: "Stiamo rilevando problemi di progettazione al livello delle quote di fondazione degli edifici lì all’asilo Agrodolce, ma anche alle Sabin in via Torresi e alle Tombari alle Palombare. C’è qualcosa e lo dobbiamo risolvere. Il cantiere si era messo in movimento nel giugno scorso, poi una diversità di vedute dei progettisti sulle difformità del terreno hanno modificato l’iter e richiesto una variante per la demolizione del plesso, lo scavo e, appunto, il posizionamento delle fondazioni".

È toccato invece all’assessore alle politiche educative, Antonella Andreoli, rassicurare le famiglie sulla derattizzazione attorno alla materna la Gabbianella di via Togliatti.