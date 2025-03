Lavori agli argini,. Comune bocciato

Lavori di ripristino degli argini del fosso del Vallone dopo l’alluvione dello scorso 18 settembre, il Tar Marche blocca l’ordinanza sindacale emessa il mese scorso e, al tempo stesso, impone al comune di avviare il percorso della Conferenza dei Servizi per risolvere i problemi tecnici. Ne è uscita con le ossa rotte l’amministrazione comunale dorica dall’udienza davanti al giudice di primo grado della giustizia amministrativa. Una linea, quella di Palazzo del Popolo, bocciata su tutti i fronti. Di fatto i frontisti che risiedono nel tratto del fosso in questione, in località Casine di Paterno, non dovranno occuparsi dei lavori di ripristino del corso d’acqua nel suo complesso e quindi non saranno costretti a mettere sul piatto una rilevante cifra. Il Tar ha sospeso, di fatto annullato, l’ordinanza sindacale pubblicata a gennaio e imposto all’amministrazione comunale di Ancona di riesaminare l’intera questione, attraverso l’indizione di una apposita Conferenza dei Servizi con le pubbliche amministrazioni, gli enti e i gestori di rete interessati dagli interventi. Oltre al Comune dovranno essere coinvolti la Provincia (competente per la presenza di un ponticello), il Consorzio di Bonifica e avranno diritto a partecipare anche i residenti attraverso un proprio rappresentante o legale.

La sistemazione del fosso non potrà prescindere da un intervento anche pubblico e quindi essere addossata solo ai privati cittadini, così come era stato prospettato nel ricorso: "Con tale provvedimento si sono evidenziate, in particolare, la genericità le carenze dell’ordinanza sindacale che erano state contestate nel ricorso, rilevando come il provvedimento non avesse determinato l’effettiva portata degli interventi posti a carico dei proprietari delle aree vicino all’alveo del torrente che era esondato" spiega l’avvocato Salvatore Menditto, legale dei ricorrenti.