Lavori ai sottoservizi: modifiche alla viabilità su via Ancona

Al via due importanti modifiche alla viabilità su altrettante arterie osimane bisognose di lavori ai sottoservizi e non solo. Da stamattina è tornata a doppio senso di marcia via Sbrozzola. Il cantiere di Astea lungo via Flaminia I si è infatti spostato verso Abbadia e torna quindi percorribile in sicurezza l’incrocio con via Sbrozzola, sia in discesa che in salita. La stessa Astea sta svolgendo dei lavori ai sottoservizi all’Aspio. "Dalle 6 di stamattina fino alle 23 di venerdì sarà necessario impostare il senso unico alternato in via Ancona all’altezza del bivio con via Soderini, con semaforo a regolare il flusso viario – dice il sindaco Simone Pugnaloni –. I lavori, salvo contrattempi, termineranno venerdì 26 ma occupando soltanto parte della banchina laterale, consentendo la normale circolazione dei mezzi su via Ancona già da sabato. Resterà invece chiuso per tutta la durata dei lavori l’imbocco da e per via Soderini. Per i residenti del quartiere sarà necessario transitare quindi su via Cittadini. Nella consapevolezza che si tratta di lavori a servizi primari non procrastinabili, l’amministrazione comunale manterrà comunque massima attenzione sullo svolgimento dei cantieri, per evitare eccessivi disagi alle comunità coinvolte e assicurarne una chiusura regolare e rapida".