Lavori al cavalcavia: aperto il passaggio per i pedoni

La riapertura del passaggio pedonale era attesa da oltre quattro mesi. Dai commercianti della zona ma anche dai cittadini che periodicamente raggiungono il centro, gli uffici comunali e le varie attività salendo da via Gramsci. Un evento atteso a tal punto che un gruppo di commercianti, venerdì, si è messo in posa per uno scatto. "Grande riapertura pedonale del cavalcavia… i negozianti e gli anziani ringraziano vivamente" il commento. I commercianti della zona stanno soffrendo per la chiusura dell’importante arteria cittadina e hanno apprezzato l’apertura, avvenuta nei giorni scorsi, delle due bretelle, quella sotto la volta del cavalcavia stesso e quella realizzata con l’inversione del senso di marcia di via Puccini. Sarà così fino al 30 giugno, salvo contrattempi.

Ma l’opposizione torna all’attacco: "Aspettando il guado sul fiume Esino si è inaugurata la ‘bretella’ per l’attraversamento pedonale del cavalcavia. Come proclamato dalla Giunta il risultato è stato raggiunto dopo lunghe interlocuzioni e approfondimenti, e l’opera inaugurata - delle tavole in legno che consentono il passaggio pedonale - è evidentemente frutto di tale immenso sforzo, durato la bellezza di cinque mesi. Tanto il tempo occorso per comprendere che quel passaggio era di vitale importanza per tutti i commercianti del centro che di tale non lungimiranza amministrativa hanno pagato e pagano tutt’ora un conto salato vista la chiusura del cavalcavia. La domanda, ovvia, è ma perché non prima? Con tutto il rispetto è chiaro che stiamo parlando di una soluzione provvisoria, ma proprio perché tale richiedeva solo buona volontà. La domanda la vorremmo rivolgere all’assessora con delega al commercio Emanuela Marguccio della quale abbiamo come traccia un solo e prolungato silenzio sulla questione". Ma intanto dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo arrivano buone notizie per il centro: "Abbiamo concordato con Ast la realizzazione di una porzione di parcheggio nell’area dell’ex ospedale civile, la quale si rivelerà utile anche quando partiranno i lavori al complesso San Martino". Poi sul contenzioso per l’ex Giuseppine-San Nicolò: "Siamo a buon punto e confidiamo nel buon esito del confronto con tutte le parti".

Sara Ferreri