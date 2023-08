Lavori al cavalcavia, chiude viale della Vittoria

Lavori al cavalcavia, si chiude di nuovo il viale della Vittoria, stavolta senza la bretella di via Puccini. Previsti disagi visto il rientro dalla ferie di tanti jesini e la riapertura proprio la prossima settimana di tante attività commerciali. "Via alla fase conclusiva dei lavori cavalcavia con la tinteggiatura finale delle arcate – spiegano dall’amministrazione -. L’intervento è in programma da lunedì prossimo e al fine di consentire il completamento dell’opera e quindi la sicurezza delle maestranze al lavoro, sarà necessario modificare la viabilità in viale della Vittoria sfruttando le modalità già sperimentate in passato. Pertanto, chi procede con direzione di marcia Fabriano - Ancona sarà disponibile la "bretella" già sperimentata in passato che consente l’attraversamento del cavalcavia avvalendosi dell’arcata laterale. Il tracciato sarà indicato dai new jersey bianchi e rossi con segnaletica che indica la velocità a passo d’uomo. Sarà consentito, per chi scende dal Viale in questa direzione, voltare anche in Viale Papa Giovanni XXIII in prossimità del semaforo in prossimità del cavalcavia. Chi procede con direzione Ancona-Fabriano, dovrà necessariamente avvalersi o di via Erbarella o di via San Pietro Martire e - volendo ricongiungersi al Viale - ridiscendere da Viale Papa Giovanni XXIII attraverso via Gramsci o viale Verdi. Dato il numero limitato di giorni per tali lavori, non si è ritenuto necessario invertire nuovamente il senso di marcia sul tratto di via Rinaldi. Il trasporto pubblico urbano effettuerà le modifiche al proprio tracciato esattamente nelle stesse modalità del passato".

"I lavori – assicurano dal Comune - saranno completati entro il primo settembre e dunque viene evitata la sovrapposizione con la chiusura del ponte San Carlo prevista dal 4 settembre. La polizia locale presidierà come di consueto il Viale, specie negli orari di punta, per accertare il regolare flusso della circolazione. Una volta terminata la tinteggiatura delle arcate inferiori, i lavori si sposteranno nella parte superiore del cavalcavia dove saranno effettuate le finiture dei parapetti. Completate le quali, anche la parte superiore dell’infrastruttura sarà riaperta al traffico veicolare che, insistendo su via Gramsci, sarà classificata anch’essa "zona 30"". Dunque il cantiere non si chiuderà il primo settembre. Sempre la prossima settimana "partiranno i lavori per effettuare il passaggio pedonale rialzato in Viale del Lavoro in prossimità dell’intersezione con Via dei Mille che congiungerà al nuovo parcheggio di prossima realizzazione (angolo Via Garibaldi). Non sono previste limitazioni alla circolazione.