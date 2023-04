Lavori al cavalcavia: chiuso il viale Problemi con il traffico e proteste

Chiuso ieri mattina dopo la prima ondata di auto che tra le 8 e le 9 attraversa la città il cavalcavia del viale della Vittoria.

Sarà così fino al 30 giugno ma con due bretelle che bypasseranno la zona del cantiere da attivare entro il primo maggio (non è stata ancora comunicata la data). Poche ore dopo la chiusura, come già nelle precedenti occasioni, si sono cominciate a formare code soprattutto nella zona di via Erbarella con il serpentone di auto arrivato fino a via Puccini e viale Verdi.

Non sono mancate le proteste ma gran parte degli jesini sembrano consapevoli della necessità di sopportare alcuni disagi vista l’importanza della messa in sicurezza dello storico cavalcavia. "Continuare questo intervento adesso – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Valeria Melappioni - è propedeutico ai fini dei lavori sul Ponte San Carlo: è impensabile sovrapporre due interventi così imponenti e nevralgici per la viabilità".

Poi rispondendo a chi lamentava la ‘lentezza del cantiere’: "Fino ad ora gli operai erano all’opera sotto le arcate del cavalcavia, per questo motivo chi passa non vede nessuno che lavora".