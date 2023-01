Lavori al Cavalcavia: gli scuolabus con nuovi percorsi e molte chiusure

Lavori al Cavalcavia, ci saranno lunghe settimane con chiusure a singhiozzo del viale della Vittoria. Intanto le società di trasporto urbano e degli scuolabus si organizzano con le nuove fermate. Atma, la società di gestione del trasporto pubblico di Ancona e provincia ieri informava l’utenza che, "a causa dei lavori di consolidamento del cavalcavia di Viale della Vittoria, con conseguente divieto di transito dei veicoli in corrispondenza del viadotto di via Gramsci, a partire dalle 9 di lunedì 16 gennaio fino alla chiusura del cantiere, prevista per le 19 di venerdì 20 gennaio, tutte le fermate presenti nell’area interdetta saranno soppresse. I percorsi delle linee che sono solite transitare lungo il tratto chiuso alla circolazione subiranno deviazioni".

La prossima settimana sarà di ‘passione’ per gli automobilisti che dovranno attraversare il viale della Vittoria. E come comunicato dall’amministrazione ai commercianti nelle ultime ore questi cinque giorni di chiusura saranno soltanto i primi di una serie, di qui all’estate.

sa. fe.