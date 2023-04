Lavori al cavalcavia: il viale non sarà chiuso

Cavalcavia chiuso da lunedì prossimo per due mesi e mezzo, dopo le proteste la giunta fa dietrofront e consente il passaggio sotto una delle arcate del ‘ponte’. "Due ‘bretelle’ – spiegavano ieri dall’amministrazione - permetteranno l’attraversamento di viale della Vittoria durante i lavori di riqualificazione del cavalcavia. L’una, con traffico a scendere in direzione Ancona, passerà sotto l’arcata laterale destra della struttura, l’altra, a salire, sarà caratterizzata dall’inversione di marcia di via Rinaldi nel tratto tra via San Pietro Martire e via Gramsci, permettendo così di superare l’ostacolo del cavalcavia arrivando su viale Papa Giovanni XXIII in prossimità dell’incrocio con viale della Vittoria". "Due soluzioni – spiegano ancora – a carattere sperimentale ma che se funzioneranno resteranno definitive fino alla riapertura del cavalcavia e individuate per attenuare i disagi che i lavori alla struttura comporteranno fino al prossimo 30 giugno".

"Parallelamente – aggiungono – saranno attivati due passaggi pedonali, sia sotto che sopra il cavalcavia. Quello sotto, attraverso il marciapiede posto sotto l’arcata laterale aperta al traffico, quello sopra, accanto ad una delle due balaustre laterali, permettendo così il collegamento oggi ostruito. Soluzione questa che permetterà una maggiore fluidità dei movimenti per raggiungere attività commerciali e servizi rispetto ad oggi". Le due bretelle "saranno attivate il prima possibile – assicurano -. Non da lunedì, quando scatterà la chiusura del cavalcavia, ma certamente entro il primo maggio. Quella sotto il cavalcavia, sarà operativa non appena la ditta che sta effettuando i lavori smonterà l’impalcatura qui presente".

Sarà creata "una sorta di gimkana, delimitata da new jersey, con un limite di velocità estremamente basso, che permetterà comunque alle auto di attraversare l’area del cantiere e continuare verso Ancona. I mezzi pesanti, invece, avranno l’obbligo di svolta a sinistra al semaforo con viale Papa Giovanni XXIII". La bretella sotto l’arcata minore del cavalcavia, "punta anche a ammortizzare significativamente il forte rallentamento del traffico che si era registrato, specie nelle ore di punta, su via Gramsci a scendere verso via Erbarella, unica via di uscita dalla zona nord verso la zona industriale e Ancona". "Continueremo a vagliare tutte le soluzioni possibili per ridurre gli inevitabili disagi".