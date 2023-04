Lavori al cavalcavia, traffico in tilt: oggi verrà aperta la prima bretella

Traffico in tilt per la chiusura del cavalcavia, oggi l’apertura della prima delle due "bretelle" che consentiranno, a chi si trova a transitare lungo Viale della Vittoria, di bypassare il cavalcavia. Si tratta della "bretella" che interessa chi circola con direzione Ancona - Roma e sarà ricavata dall’inversione del senso di marcia di un tratto di Via Rinaldi. Da oggi coloro che risalendo il viale - e dunque provenendo da viale del Lavoro o dagli incroci con via Garibaldi o via Erbarella - intendessero proseguire in direzione Roma, potranno deviare nella salita a destra di via Rinaldi poco prima del cavalcavia, di qui proseguire sul tratto di via Rinaldi che - dall’incrocio con via San Pietro Martire fino a quello con via Gramsci (davanti all’ex 7° Cielo) - vedrà l’inversione del senso di marcia, per continuare poi sull’ultimo tratto di via Rinaldi e immettersi in fondo a viale Papa Giovanni XXIII, in prossimità dell’incrocio con viale della Vittoria, viale che potranno poi riprendere una volta superato il semaforo. Entro la fine della settimana si conta di aprire anche la seconda "bretella".