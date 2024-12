Lavori al ponte, ma garantito l’accesso al paese

E’ stata scongiurata l’ipotesi di una chiusura totale della via di ingresso principale al centro di Castelfidardo in occasione dei lavori per l’ampliamento del ponte sul Fosso Rigo. La riunione tecnica convocata lunedì scorso dal sindaco Roberto Ascani per confrontarsi con la Provincia di Ancona, la Regione Marche, il Consorzio di Bonifica e la ditta che eseguirà l’importante opera idraulica ha avuto esito positivo. La soluzione, già a più riprese suggerita dal Comune, è stata infatti accolta procedendo alla realizzazione di un bypass che permetterà il passaggio ai soli mezzi pubblici e a quelli pesanti, autorizzati al passaggio nelle ore di apertura del cantiere. Durante i lavori la strada provinciale 26 rimarrà in ogni caso interdetta al normale traffico veicolare che sarà dirottato sulla viabilità alternativa in direzione San Rocchetto. Un’interruzione di circa sei mesi con avvio nei primi giorni del 2025. "E’ la soluzione progettuale che avevamo proposto sin dall’inizio ma che era stata inspiegabilmente cancellata dalla Regione. Nonostante gli inevitabili disagi, si evitano pesanti ripercussioni economiche a carico delle aziende, delle attività commerciali e del relativo personale coinvolto", dice il sindaco.