Lavori al semaforo, incidenti e traslochi: la viabilità va in tilt

Tamponamenti, lavori per cambiare un semaforo e traslochi: un mix esplosivo per la già drammatica situazione della viabilità tra la galleria del Risorgimento e via Giannelli. Ieri mattina è successo di tutto lungo una delle strade più trafficate della città assieme alla sua parallela, via Vecchini. Verso le 10 all’interno del tunnel (ancora fermi i lavori di restauro, a partire dagli impianti di areazione) si è verificato un incidente stradale tra almeno un paio di veicoli, un tamponamento che non ha provocato feriti, ma ovviamente una serie di disagi a causa del traffico rallentato.

Il problema principale però è stato rappresentato dalla sostituzione del principale impianto semaforico proprio all’uscita della galleria; quel semaforo regola i flussi di traffico dal tunnel e da via San Martino verso via Giannelli. I tecnici di una ditta incaricata hanno lavorato a lungo per montare un impianto nuovo, lavoro che poteva essere fatto forse in un altro orario e non nelle ore mattutine quando la circolazione in quel punto soffre tantissimo.

Ad aggravare il quadro generale ci si è messo anche un trasloco da un edificio di via Giannelli tra le intersezioni di via Piave e del viale della Vittoria. Per gli automobilisti quello di ieri è stato davvero un venerdì nero. Ad aggravare il tutto anche la chiusura al traffico di parte di piazza Cavour a causa di un evento organizzato da Confcommercio. Chiuso il transito nella parte che da via Frediani scende fino a corso Mazzini e via Calatafimi. Insomma, davvero un venerdì nero.