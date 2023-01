Lavori alla casa di riposo Ceci "Rumore assordante e polvere"

Da quasi una settimana sono partire le operazioni di delimitazione ed insediamento del cantiere edile necessario per l’adeguamento sismico del "nuovo" edificio della casa di riposo Ceci a Camerano, cantiere che ha già scatenato le polemiche.

"Assordante è il rumore e tanta è la polvere che si sta creando – dice un cittadino –. Proprio l’altro giorno sono stato al Ceci per una visita specialistica e non riuscivo a parlare sia con il dottore che con l’infermiera per il rumore. Ora mi chiedo, possibile che per lavori simili, che da quanto ho saputo dureranno probabilmente un anno, vengono lasciate all’interno persone anziane che dovrebbero avere il massimo conforto e persone a lavorarci? La struttura è diventata un vero e proprio cantiere con muri sventurati, martelli pneumatici e ruspe a lavoro – aggiunge il cittadino –. Questa non è sicurezza ma è voler mettere a rischio sia la vita delle persone, qualora dovessero esserci danni cedimentali alla struttura, che il benessere fisico e psichico di tutti. Sono stato lì solo un’ora più o meno e sono andato via con il mal di orecchio. Possibile che dirigenti e vertici Asur, ’Ceci’ stesso e il Comune, senza parlare degli Uffici sicurezza e prevenzione, permettano una cosa del genere?". "Abbiamo preso visione del problema e incontrato già l’Asur per prendere provvedimenti", fa sapere il presidente della struttura Massimo Piergiacomi. Intanto il "Ceci" ha diramato le indicazioni, ad esempio chi deve accompagnare al poliambulatorio persone non in grado di deambulare, è autorizzato a rimuovere la prima transenna di sbarramento, e scritto: "Ci scusiamo per gli eventuali disagi e raccomandiamo la massima collaborazione per il rispetto delle indicazioni. Resta chiusa la strada interna che scende verso l’ingresso della casa di riposo, del poliambulatorio e della Croce Gialla. Si può parcheggiare, entrando da via Marinelli, girando a destra, sia sulla prima rampa in alto che sulla seconda (quella dietro il ricovero delle ambulanze)".