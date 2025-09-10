Lavori alla Chiesa di San Filippo Neri: via i parcheggi nella piazzetta

I lavori sono in corso nella chiesa di San Filippo Neri in centro a Osimo, un luogo del cuore risalente al 1700, che tornerà a pulsare grazie ad un Accordo di Programma del 2022 che prevede messa in sicurezza e restauro. Diventerà un prezioso polo espositivo. L’altro ieri la sindaca Michela Glorio e l’assessore ai Lavori pubblici Jacopo Angeletti hanno effettuato un sopralluogo assieme ai tecnici della ditta appaltatrice e ai referenti della Soprintendenza.

"Dalla prossima settimana arriverà la gru nella piazzetta e durante il cantiere aperto (dalle 8 alle 17) sarà chiuso ingresso a piazza Nuova da via San Filippo, per andare ai giardini bisognerà passare dalla balconata di via Saffi", hanno annunciato.

L’intervento in corso è stato individuato direttamente dal Ministero dell’Interno finanziato con fondi Pnrr Fec, Fondo Edifici di culto e permetteranno di restituire la chiesa alla città adeguando la struttura con un intervento di miglioramento sismico. Un’ordinanza regolamenta già la circolazione e la sosta in via San Filippo per l’allestimento del cantiere edile fino al 15 novembre e comunque fino al termine dei lavori. "Il cantiere toglie i posteggi nella piazzetta di San Filippo (antistante la chiesa) pertanto abbiamo deciso di riservare dei posteggi ai residenti nel tratto finale (verso i Tre Pini) di via Cialdini fino alla fine dei lavori – aveva già detto l’assessore al Centro storico Jacopo Celentano -. Sappiamo bene che il problema parcheggi è una questione strutturale ampia e complessa che riguarda tutto il centro, ma credo che già un’iniziativa come questa sia un passo – piccolo ma immediato – che ha la finalità di alleviare i disagi".