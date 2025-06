Lavori alla condotta. Cambi di viabilità

Lavori alla condotta idrica in via degli Spagnoli, attenzione ai previsti cambi di viabilità a partire da mercoledì prossimo. Dal 25 giugno, infatti, Viva Servizi provvederà alla sostituzione della condotta idrica tra via Bixio e via Speri. Motivo per il quale il Comune di Falconara, in un’informativa diramata anche sui social istituzionali, ha fatto sapere che "i lavori comporteranno il divieto di sosta nei tratti che saranno progressivamente interessati. Nel tratto tra via Italia e via Speri sarà istituito il senso unico a salire", si letto nella nota diramata dal Castello di Falconara Alta.