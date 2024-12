Lavori alla Galleria, resta il rebus viabilità

Galleria del Risorgimento, partite le gare per l’affidamento dei tre stralci dei lavori di recupero dell’opera viaria. Nel frattempo l’amministrazione comunale ha già finanziato la parte predominante della spesa, 400mila euro, accendendo un mutuo attraverso Cdp (Cassa Depositi e Prestiti) e lo stesso accadrà con la seconda tranche, per altri 350mila euro. Resta l’opzione per un ulteriore finanziamento di circa 50-60mila euro per la tinteggiatura della volta interna del tunnel, al momento non previsto nel fascicolo. L’inizio dei lavori per il primo stralcio è previsto all’inizio del 2025, probabilmente a febbraio. Uno degli ostacoli riguarda l’operatività dell’intervento. L’assessore che ne cura il tutto, Stefano Tombolini (Lavori pubblici), assieme ai suoi stretti collaboratori, sta cercando di risolvere il nodo sul periodo della giornata in cui intervenire. Di giorno costa meno, ma si potrebbero verificare problemi di viabilità visto che la galleria del Risorgimento è uno dei due accessi principali alla città; di notte il traffico è ridotto quasi allo zero, ma i costi lievitano. Questo primo intervento, diviso in tre stralci, metterà in sicurezza il tunnel, oltre al posizionamento dei pannelli sulle paratie laterali contro lo smog, i ventilatori, la nuova impiantistica e una nuova centralina per i fumi. Il tutto consentirebbe, per la prima volta, di garantire l’adozione del certificato di prevenzione antincendi per il tunnel che misura più di 500 metri. La seconda parte del restyling della galleria – uno dei punti delle linee guida dell’amministrazione Silvetti – riguarderà il sistema di illuminazione. Il Comune ha voluto affidarsi a iGuzzini che già si occupa della scalinata del Passetto.