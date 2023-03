Lavori alla Garibaldi L’appalto va deserto

Demolizione e ricostruzione del plesso A2 della scuola Garibaldi di Jesi per realizzazione della mensa scolastica, l’appalto per la progettazione definitiva esecutiva dell’intervento va deserto. Il rischio di perdere il finanziamento ministeriale è concreto. L’amministrazione comunale il 7 dicembre scorso ha inviato richiesta di offerta a tre operatori economici mediante l’utilizzo della piattaforma telematica ma entro il termine indicato (il 17 dicembre) nessuno di quegli operatori consultati ha trasmesso un’offerta. Avviata una seconda indagine di mercato alla nuova data di scadenza del 7 febbraio scorso l’avviso è andato ancora deserto. L’amministrazione procede così "vista la ripetuta mancata ricezione di offerte e stante la necessità di addivenire celermente all’appalto dei servizi in oggetto per non incorrere nella perdita del finanziamento a causa del superamento dei tempi stabiliti dalla Convenzione stipulata tra il Comune e il Ministero dell’Istruzione, a effettuare una trattativa con un unico operatore economico". Ha dunque chiesto allo studio Fosd engineering, con sede a Fano (PU) la produzione di un’offerta entro 10 giorni. L’importo ammonta a 917.500 euro.