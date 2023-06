Lavori alla Mazzini, Ghergo fa un’assemblea

di Sara Ferreri

Scuola primaria Mazzini da traslocare al seminario vescovile per lavori di adeguamento sismico, l’operazione costerà 85mila euro alle casse comunali. I lavori richiederanno il trasloco di tutte le classi e uffici per un anno. Si sposterà la segreteria dell’istituto comprensivo Marco Polo e le classi della primaria con un costo di 85mila euro all’anno che saranno versati come canone di locazione all’Ente Seminario Vescovile rappresentato da don Umberto Rotili. Il seminario si è reso disponibile a eseguire, a sua cura e spese, alcuni interventi: la demolizione della parete in cartongesso che divide l’ingresso principale dal corridoio del piano terra, la rimozione di infissi in legno lungo il corridoio del piano terra, la realizzazione di un bagno al piano terra e di tre bagni al secondo piano. Ma anche la demolizione di una parete in cartongesso al piano primo per ottenere un’unica aula di dimensioni maggiori e la realizzazione di alcune pareti sempre in cartongesso per dividere l’aula magna al secondo piano in due stanze e spazio di circolazione. Prevista anche la revisione e adeguamento dell’impianto termico alla normativa e i vetri di tutti gli infissi saranno resi antinfortunistica o con la sostituzione o con l’apposizione di pellicole di sicurezza.

L’opposizione plaude alla scelta del sindaco Daniela Ghergo di confrontarsi in assemblea con i cittadini in assemblea pubblica venerdì (alle 18) a palazzo del Podestà, ma incalza anche sugli altri interventi in corso e da eseguire nelle scuole cittadine. Si chiedono risposte in particolare sulla scuola di Marischio, la Marco Polo e la Giovanni Paolo II. "L’assemblea pubblica – sottolinea Lorenzo Armezzani (Fabriano Progressista) – è una bellissima notizia per la nostra città perché finalmente l’amministrazione decide di aprirsi e confrontarsi con la cittadinanza. Sono inoltre politicamente soddisfatto perché avevo presentato già a marzo di quest’anno una proposta di delibera per l’istituzione di un pubblico dibattito sullo stato dell’edilizia scolastica in generale e sul trasloco della scuola Mazzini in particolare. Sull’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale c’è anche una mia interrogazione proprio sul destino della scuola Mazzini che appena dieci giorni fa era ancora ignoto". Poi la richiesta: "Auspico che l’amministrazione, che è partita malissimo sul fronte della scuola senza neanche affidare una delega specifica sulla pubblica istruzione, continui su questa strada e convochi quanto prima un’altra assemblea pubblica per spiegare alle famiglie e ai cittadini a che punto stanno gli altri importanti progetti di edilizia scolastica ovvero i lavori della scuola Marco Polo, la dimenticata scuola di Marischio e il nuovo edificio per la Giovanni Paolo II: la scuola non può attendere".