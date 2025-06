Lavori alla scuola Buonarroti. Finalmente qualcosa si muove

Lavori di manutenzione straordinaria alla scuola media Buonarroti di via Lanzi (Q2), approvato ieri in giunta il Documento di Indirizzo alla Progettazione. A seguito del sisma avvenuto nel novembre del 2022 era stata dichiarata inagibile una porzione del fabbricato della scuola, relativa agli uffici amministrativi dell’istituto comprensivo ‘Quartieri Nuovi’.

Per le opere di riqualificazione era stato assegnato al Comune di Ancona nel marzo di quest’anno un finanziamento di 273mila euro per gli interventi necessari per la posa in opera dei presidi antiribaltamento; in alternativa demolizione dei pannelli murali e loro ricostruzione; interventi strutturali locali; ripristino degli impianti.

La giunta dorica, considerata l’urgenza di procedere con l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva in modo da garantire la riapertura in sicurezza degli spazi attualmente interdetti all’utilizzo, ha approvato il documento per i lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza e di agibilità del plesso scolastico.