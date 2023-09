Lavori alla scuola Marco Polo FABRIANO: Carnevali direttore del cantiere

Lavori di adeguamento sismico della scuola Marco Polo, il direttore dei lavori, l’architetto Samuele Santarelli, ha presentato le dimissioni, impegnandosi però a rimanere in carica fino al subentro del nuovo tecnico, al fine di evitare la sospensione temporanea dei lavori. Ora il servizio attinente all’architettura e all’ingegneria per la direzione dei lavori in subentro al dimissionario è stato affidato all’ingegner Paolo Carnevali.