Lavori all’asilo, scoperto l’amianto. Pioggia di proteste dei genitori

"I nostri figli sopra l’amianto, complimenti a chi ha seguito i lavori all’epoca". Pioggia di proteste sui social dopo che sul profilo Facebook del Comune di Senigallia è stata pubblicata la notizia riguardante la ripresa dei lavori del nuovo plesso scolastico 0/6 anni, il "Girotondo" che si trova alla Cesanella.

"Sono terminate le opere necessarie per rimuovere tutto l’amianto scoperto nel sottosuolo del lotto sito in Largo Michelangelo a Cesanella, durate un anno e costate al Comune oltre 3 milioni di euro – spiega l’Amministrazione -. Il Comune di Senigallia ha quindi provveduto a risanare completamente l’area dell’intero lotto ottenendo il benestare conclusivo degli organi di controllo Arpam ed Ast. Sono in corso di esecuzione le opere di fondazione della futura costruzione. Sarà così possibile completare l’edificazione della nuova scuola d’infanzia e dell’asilo nido che avrà un costo finale di 3milioni e 800mila euro. Il termine dei lavori è previsto per la fine del 2025".

La bonifica, oltre ad allungare i tempi ha avuto un costo che è raddoppiato rispetto a quello preventivato inizialmente. La prima parte di amianto rinvenuta, non era la sola, un’altra coltre è stata trovata a poca distanza, sotto l’edificio e in piccole parti del giardino dell’asilo che ora, finalmente potrà essere ricostruito.

Un plesso che in più occasioni era stato oggetto di piccoli interventi a causa di infiltrazioni, ma anche per apportare migliorie a quello che era a tutti gli effetti un edificio da ricostruire. Sui social è esplosa la polemica legata al fatto che i bambini del quartiere Cesanella che hanno frequentato l’asilo sono stati per anni ‘sopra l’amianto’. "Per anni i nostri figli sono rimasti sopra l’amianto, spero che nessuno sapesse, perché è un fatto davvero grave".