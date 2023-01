Lavori alle fogne Da oggi chiude via Mercantini

Oggi via Mercantini chiusa al traffico per consentire i lavori in viale Anita Garibaldi. Saranno due le settimane in cui saranno applicate le stesse modifiche alla viabilità già utilizzate durante la precedente chiusura. Un altro disagio per i residenti che dovranno ancora attendere prima di tornare alla normalità. Tra i molteplici interventi, i lavori di cui sopra prevedono la realizzazione di una doppia fognatura: una linea preposta alla raccolta delle acque bianche di provenienza meteorica ed una linea preposta alla raccolta delle acque nere. I lavori prevedono, per ciascun edificio che si affaccia su Viale A. Garibaldi, la predisposizione degli allacci alla nuova fognatura, sia per le acque bianche, sia per le acque nere. "Si invitano coloro che non avessero già fatto a prendere contatto con l’Ufficio Strade, tramite l’indirizzo mail [email protected] al fine di individuare con precisione l’ubicazione dei pozzetti d’allaccio" spiega l’Amministrazione in una nota. Inoltre, i lavori di allaccio alla nuova fognatura eseguiti in questa fase, avranno costi estremamente più bassi rispetto ad allacci effettuati a lavori ultimati. Poi toccherà successivo tratto di Viale A. Garibaldi.