Lavori alle Poste per il progetto Polis, servizio spostato vicino al palasport

Chiude da oggi per lavori l’ufficio postale di Chiaravalle. Poste Italiane comunica che l’ufficio "sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede infatti è inserita in Polis, progetto volto a rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi". La continuità dei servizi sarà garantita da un ufficio postale container, in largo Donatori di Sangue, vicino al palasport, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino le 12.35.