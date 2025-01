Lavori alle Poste: servizi alla Baraccola

Saranno avviati presto importanti lavori di ristrutturazione all’Ufficio postale di Camerano. L’intervento si inserisce nel più ampio progetto Polis di Poste italiane, un’iniziativa strategica volta a trasformare gli uffici postali in spazi innovativi e multifunzionali. Per consentire l’avvio e lo svolgimento dei lavori in sicurezza, l’Ufficio sarà chiuso al pubblico lunedì e martedì. A partire da mercoledì 23 sarà attivato l’ufficio di appoggio temporaneo di Ancona 10 Baraccola in via Buozzi 8. La riapertura è prevista per la fine di marzo.