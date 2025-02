Lavori alle scuole. Variazione di bilancio

Il Consiglio comunale di Fabriano ha approvato la prima variazione di bilancio del 2025 che ammonta esattamente a tre milioni e 10mila e 950 euro. La variazione recepisce anche le novità negative della legge di bilancio del Governo che costringe i Comuni a ridurre le risorse economiche per contribuire al saldo della finanza pubblica. Con la variazione si fa fronte, inoltre, ad alcune necessità sopraggiunte come la manutenzione ordinaria del soffitto della scuola "Giovanni Paolo II" per 30mila euro e il costo dell’affitto e utenze dell’ex Seminario per gli studenti della scuola "Mazzini" in fase di completamento. Recepite le risorse per il progetto di valorizzazione della carta tradizionale fabrianese per 22mila euro e il progetto di sponsorizzazione delle rotatorie cittadine. Il Consiglio comunale ha poi approvato la variazione del Piano triennale dei lavori pubblici. "Una variazione di bilancio corposa – dichiara l’assessore al Bilancio e alla Progettualità Pietro Marcolini - che ci consente di attuare gli interventi per le opere pubbliche di ripristino dei danni prodotti dall’alluvione, oltre ad altre esigenze di tipo emergenziale. Assorbiamo non senza fatica il taglio di risorse operato dalla legge di bilancio nazionale".