Lavori all’Ex Foro Boario: pronto tra un anno. I cittadini coinvolti per la valorizzazione

Si è tenuta la prima parte del corso per attivatori di comunità nell’ambito del progetto "Ex Foro Boario - Mercato culturale urbano" a Osimo. "L’iniziativa (finanziata da Fondazione Cariverona con un bando vinto dal Comune di Osimo nel 2023) è parte di un percorso innovativo di coinvolgimento dei cittadini (giovani, anziani, famiglie, associazioni) per valorizzare il Foro come area di aggregazione sociale e spazio culturale, per assicurare un futuro alla zona una volta finiti i lavori di riqualificazione a monumento e parco", spiega l’assessore Jacopo Celentano.

Il Comune infatti ha già consegnato il cantiere del Foro, l’inizio di una significativa trasformazione per un pezzo di storia importante del quartiere centrale di San Marco. Quel luogo, simbolo di incontro tra generazioni, sarà completamente riqualificato, grazie a un investimento di un milione e 200mila euro finanziati dai fondi europei del Pnrr, pare entro giugno 2026. Questa nuova iniziativa rappresenta un’importante opportunità di rilancio urbano e partecipazione civica per la città. Risultato vincitore anche grazie al sostegno di un’ampia rete territoriale di partenariato, nasce dalla collaborazione tra il Comune e l’Area Urbanistica del Dipartimento Simau dell’Università Politecnica delle Marche. C’è anche il contributo metodologico della cooperativa e impresa sociale Sociolab di Firenze.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è rigenerare l’area dell’ex Foro, trasformandola in uno spazio pubblico più vivibile, sicuro e simbolico per la comunità osimana.

Il progetto si configura come una vera e propria sperimentazione pilota, pensata per diventare un modello replicabile anche in altri quartieri e aree urbane del territorio osimano. A guidarlo sono gli strumenti e le metodologie dell’innovazione sociale, inseriti come linee guida nel Piano Urbanistico comunale. Dopo quello terminato ai vicini Tre Archi, quello al Foro è soltanto uno dei cantieri in centro a Osimo dove il lavoro ferve nelle ultime settimane, assieme a quello post sisma all’istituto Campana per l’istruzione permanente e l’altro all’ex "Bruno da Osimo" in via Santa Lucia per creare alloggi e che non manca di creare malumori tra i residenti per la polvere e il rumore.