Lavori all’ex scuola Lorenzini: cambia la viabilità in via Campanella

Da domani cambia la viabilità in via Campanella. I lavori all’ex scuola Lorenzini di Villanova comporteranno infatti, nel tratto compreso tra via Barilari e via Flaminia, la chiusura al transito e il divieto di sosta. Potranno circolare solo i cittadini che risiedono nel tratto di strada interessato, diretti ai rispettivi garage. Resterà garantito il transito ai pedoni. La ditta Intech di Roma, che esegue la demolizione e ricostruirà il nuovo Civic Center, sarà impegnata nella demolizione dei muretti perimetrali e nella rimozione delle macerie e questo comporterà l’occupazione di metà della carreggiata, mentre la parte libera sarà destinata ai mezzi di lavoro. "Nelle prime settimane di intervento sono stati contenuti i disagi per i residenti – dice l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti –. Ora per garantire l’esecuzione dei lavori in sicurezza è necessario vietare la sosta e la circolazione veicolare in quel tratto di strada, così come previsto dalla relativa ordinanza". Con il nuovo Civic Center saranno ricavati spazi per sportelli, corsi e laboratori, un’aula informatica, una sala prove per la registrazione, una palestra, un’officina creativa, un auditorium, uno spazio multimediale e il Centro del Riuso. Arriveranno anche un’ampia area verde e una piazza.