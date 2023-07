Lavori all’intersezione tra le vie Grazie e Battisti, ennesimo schianto frontale tra due auto: feriti

Ennesimo schianto l’altro ieri alla nuova intersezione tra le vie Grazie e Battisti a Filottrano dove sono in corso i lavori. Due auto si sono scontrate semifrontalmente. Feriti in maniera non grave gli occupanti ma il traffico è rimasto bloccato fino alla rimozione dei mezzi e le polemiche sono esplose. "Ad oggi, durante i pochi mesi di lavoro, siamo già a quota quattro incidenti - dicono dal comitato "Trasparenza e territorio" che lamenta la pericolosità del tratto -. Lo diciamo con tristezza e frustrazione, la frustrazione di aver ammonito invano sulla pericolosità di un tratto in cui vige l’anarchia, nella totale assenza di controlli, e la tristezza di confrontarsi con un’Amministrazione comunale che non dialoga e non ascolta mai alcuna critica o consiglio che le arrivi. Chissà poi quando finiranno quest’opera, visto che la data di fine lavori, pianificata dall’assessore competente, era lo scorso 22 giugno. Sarà possibile avere almeno questa risposta? I cittadini ne hanno diritto".