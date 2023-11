Lavori all’istituto Campana. Dureranno fino a gennaio

Al via ai tanto attesi lavori all’istituto Campana per l’istruzione permanente in pieno centro a Osimo grazie ai fondi post sisma 2016. I lavori di indagine georadar del sottosuolo, preliminari alla collocazione della gru, sono terminati e da martedì ci sarà una piccola rivoluzione della sosta in piazza Sant’Agostino, come da ordinanza appena pubblicata, per permettere l’inizio del cantiere vero e proprio. La prima parte dei lavori dureranno fino al 15 gennaio. L’istituto e il palazzo potranno tornare ad essere visitabili e attivi in tutte le loro funzioni, con il recupero definitivo dell’ala ovest, sede della biblioteca comunale e dei tre piani dell’edificio, in particolare il terzo, attualmente chiuso al pubblico, che dovrebbe essere destinato a mostre e ed altre attività dell’istituto, restituendo così il Piano Nobile, il secondo, alla pinacoteca e presumibilmente allo spazio immersivo dedicato alla visualizzazione tecnologica delle grotte poste sotto al palazzo. Tra i recuperi eccellenti anche la biblioteca storica danneggiata dal sisma e non fruibile dal pubblico da quella data. La cifra era di cinque milioni e 351mila euro sulla quale è stato previsto un ribasso del 22,17 per cento che porta l’ammontare finale dell’investimento a quattro milioni e 244mila euro. "Possiamo restituire finalmente alla città e al territorio Palazzo Campana che rappresenta un valore aggiunto di Osimo. Siamo davvero orgogliosi che un simile patrimonio possa tornare a splendere dopo i danni causati dal sisma. Siamo altrettanto orgogliosi della velocità dell’iter amministrativo", ribadisce la presidente dell’istituto Gilberta Giacchetti. Ferve sempre l’attività al Campana: proprio oggi alle 17.30, con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche, si tiene la presentazione del volume "I papi marchigiani. Curiosità e fatti storici" di Enrico Cetrari. Nell’attiguo palazzo Gallo invece alla stessa ora in programma l’evento "Rievocazioni e Bandiere Turche: Osimo incontra Spelonga".