Lavori allo stadio con 700mila euro. Finanziato il progetto di restyling

Anche il Comune di Cerreto d’Esi ha ricevuto il suo regalo sotto l’albero di Natale: ben 700mila euro per mettere in campo il restyling dello stadio. Il dipartimento per lo sport nei giorni scorsi ha pubblicato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento tra cui proprio quello presentato dall’amministrazione comunale per il bando "Sport e periferie". A renderlo noto la giunta guidata dal sindaco David Grillini. "Da quando ci siamo insediati – spiega in merito l’assessore allo sport Stefano Stroppa – la priorità della giunta guidata dal sindaco David Grillini è stata sempre di mettere in primo piano le necessità del nostro territorio, infatti in occasione della prima riunione di giunta approvammo, senza alcuna modifica, il progetto riguardante lo stadio comunale, predisposto dalla precedente amministrazione, con cui il Comune di Cerreto d’Esi partecipò al bando nazionale. Purtroppo non fummo fortunati: il progetto di Cerreto d’Esi non venne inserito tra gli enti ammessi a finanziamento. Nonostante ciò – aggiunge l’assessore –, non ci siamo arresi, consapevoli della necessità di riqualificazione dello stadio comunale, il sindaco io e i tecnici preposti abbiamo lavorato costantemente per presentare un nuovo progetto in linea con i nuovi criteri del bando "Sport e periferie 2023" che hanno imposto un totale ripensamento e un contestuale, radicale stravolgimento del progetto iniziale di ammodernamento dello stadio. Questa volta, il lavoro dei tecnici e dell’amministrazione comunale ha dato i suoi frutti e Cerreto d’Esi risulta incluso nell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, pubblicato nei giorni scorsi dal Ministero. Questo prestigioso e importantissimo risultato – conclude l’assessore Stefano Stroppa –, ribadisce e pone le basi per concretizzare la volontà dell’amministrazione comunale di dotare i cittadini ed il territorio di un impianto idoneo alla promozione della pratica sportiva, anche se i risaputi aumenti dei costi ci obbligheranno ad ulteriori sforzi per poter avere un impianto che potrà essere un centro per la pratica sportiva soprattutto delle fasce giovanili". "Il Comune finanzierà la parte restante dell’intervento – spiega il sindaco Grillini – Il progetto è stato già realizzato ed approvato ma prima dell’affidamento dei lavori tramite gara, dovrà essere presentato il progetto esecutivo". Il prossimo anno dunque il cantiere potrebbe partire.

Sara Ferreri