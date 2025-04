Lavori allo stadio Dorico. La mitica Curva resta così

La vecchia Curva non verrà recuperata. Mancano i fondi. Chi ha frequentato lo stadio Dorico fino agli anni ‘90, ossia quando il mitico impianto del viale della Vittoria è stato sostituito dall’attuale Del Conero per ospitare le partite dell’Ancona, avrà sicuramente avuto un colpo al cuore sentendo le parole dell’assessore ai lavori pubblici ieri in consiglio comunale: "Purtroppo, almeno per ora – ha aggiunto Stefano Tombolini – quell’intervento di recupero non è stato finanziato. Abbiamo provato la soluzione di utilizzare quello spazio, dopo una profonda bonifica, come parco fotovoltaico per incamerare l’energia necessaria per alimentare la struttura, ma potrebbe non essere conveniente".

Il recupero della curva, bene sottoposto a vincolo paesaggistico dalla soprintendenza unica delle Marche, era presente nel progetto di recupero iniziale, ma sarà l’unico stralcio progettuale a non essere portato a termine. La curva dei tifosi dorici è ridotta in una condizione a dir poco vergognosa, tra erbacce e vegetazione fuori controllo. Tombolini poi ha risposto all’interrogazione di Angelo Tomassetti, Pd) sui ritardi dei lavori per il resto del Dorico. Lo ha fatto ripercorrendo quanto pubblicato l’altro giorno proprio dal Carlino. Durante i lavori degli ultimi due stralci, 4 e 7, sono emersi dei rifiuti speciali da smaltire, comprese due cisterne di gasolio di cui non si aveva conoscenza. Il cantiere doveva essere consegnato a fine marzo, la nuova proroga arriva fino a giugno prossimo.